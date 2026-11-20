Osmaniye Düziçi'nde akaryakıt tankerindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düziçi-Osmaniye kara yolu Mamure İstasyonu mevkisinde akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın, Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yangında tanker hasar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Düziçi- Osmaniye kara yolu Mamure İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında tankerde hasar oluşurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.