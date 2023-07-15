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Osmaniye'deki Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına 7 uçak, 14 helikopter, 63 arazöz, 17 iş makinesi ve 300 personel katılıyor. Güvenlik güçleri bazı evleri tedbir amaçlı boşalttı.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı köyünde saat 11.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Toplam 7 uçak, 14 helikopter, 63 arazöz, 17 iş makinesi ve 300 personel  yangını söndürme çalışmalarına katılırken, bölgeye yakın bazı evler güvenlik güçleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Güncel

Osmaniye Güncel Haberler

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