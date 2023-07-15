Osmaniye'deki Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına 7 uçak, 14 helikopter, 63 arazöz, 17 iş makinesi ve 300 personel katılıyor. Güvenlik güçleri bazı evleri tedbir amaçlı boşalttı.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı köyünde saat 11.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Toplam 7 uçak, 14 helikopter, 63 arazöz, 17 iş makinesi ve 300 personel yangını söndürme çalışmalarına katılırken, bölgeye yakın bazı evler güvenlik güçleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.