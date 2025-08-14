Arazöz Kazasında 1 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde orman işçisi Adem Nazım Demirel'in şehit olduğu arazöz kazasında yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hasanbeyli ilçesinde dün yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu yaralanan Ali Tekerek (51), tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tekerek'in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Hasanbeyli'nin Karayiğit köyü mezarlığına getirildi.

Buradaki törene, Tekerek'in ailesi ve yakınları, Vali Erdinç Yılmaz, bazı kurum müdürleri, orman işletme çalışanları ile vatandaşlar katıldı. Namazın ardından Tekerek'in cenazesi, mezarlıkta toprağa verildi.

Evli ve 4 çocuk sahibi Ali Tekerek'in, yangın ihbarına giden arazöze yol göstermek için bindiği öğrenildi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde dün sabah saatlerinde yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu Adem Nazım Demirel (20) şehit olmuş, araçta bulunan Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin, Ali Tekerek ve Ahmet Kürşat İren yaralanmıştı. Şehit olan Demirel'in cenazesi, Düziçi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.