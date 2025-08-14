Orman yangınına müdahaleye giden arazöz şarampole yuvarlandı: 2 işçi şehit oldu

OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken şarampole yuvarlanan arazözdeki orman işçilerinden Ali Tekerek de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi.

Karayiğit köyü Hovacan Deresi mevkisinde, dün saat 09.00 sıralarında orman yangınına müdahaleye giden Kanlıgeçit Orman İşletme Şefliği'ne ait Ali Aydın Kar yönetimindeki arazöz, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki orman işçilerinden Adem Nazım Demirel'in kaza yerinde şehit olduğunu belirledi. Yaralanan sürücü Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Kürşat İren, Suat Metin ve Ali Tekerek, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; yaralı orman işçilerinden Ali Tekerek de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
