Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

OSMANİYE'de üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Fakıuşağı Mahallesi 45107 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen üç otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı