Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
Osmaniye'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Fakıuşağı Mahallesi 45107 Sokak'ta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
OSMANİYE'de üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Fakıuşağı Mahallesi 45107 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen üç otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı