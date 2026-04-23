Osmaniye'de yük treninin çarptığı kişi yaralandı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yük treninin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.
Toprakkale'den Hatay'ın İskenderun ilçesi istikametine giden yük treni, Kışla Mahallesi'nde tren yolundan karşıya geçmeye çalışan Ramazan Çelebi'ye (45) çarptı.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Çelebi, ambulansla Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner