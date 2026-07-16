Haberler

Yayla evinin bahçesine inen sincap, yiyecek ararken görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de bir yayla evinin bahçesine inen sincap, yiyecek ararken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Doğal yaşamın renkli anları izleyenlerin beğenisini topladı.

OSMANİYE'de bir yayla evinin bahçesine inen sincap, yiyecek ararken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğal güzellikleri, serin havası ve zengin bitki örtüsüyle yaz aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Amanos Dağları eteklerindeki yaylalar, yaban hayatına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bölgede yaşayan sincap, kuş ve farklı yaban hayvanları zaman zaman yerleşim alanlarının yakınına kadar inerek doğaseverlere renkli görüntüler sunuyor.

Olukbaşı Yaylası'nda bir vatandaşın yayla evinin yakınlarına kadar gelen kahverengi tonlarındaki tüyleri ve uzun kuyruğuyla dikkat çeken sincap, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevresini dikkatle kontrol eden sincap, kendisi için bırakılan yiyecekleri alarak beslendi. Kendisi için atılan yiyeceklerle bir süre karnını doyuran sincap, daha sonra çevredeki çam ağaçlarına yönelip daldan dala ilerleyerek kısa sürede ormanlık alanda gözden kayboldu. Doğal yaşamın renkli görüntülerinden biri olan o anlar, izleyenlerin beğenisini topladı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı! Ayşe Nur Balcı gözaltında

Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı!

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sırasına şaşıracaksınız

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
İngiltere, TikTok hakkında soruşturma başlattı

TikTok hakkında soruşturma: Çocuk güvenliği mercek altında
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu
Nissan, 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor

Otomotiv devi 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı