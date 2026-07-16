Yayla evinin bahçesine inen sincap, yiyecek ararken görüntülendi

OSMANİYE'de bir yayla evinin bahçesine inen sincap, yiyecek ararken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğal güzellikleri, serin havası ve zengin bitki örtüsüyle yaz aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Amanos Dağları eteklerindeki yaylalar, yaban hayatına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bölgede yaşayan sincap, kuş ve farklı yaban hayvanları zaman zaman yerleşim alanlarının yakınına kadar inerek doğaseverlere renkli görüntüler sunuyor.

Olukbaşı Yaylası'nda bir vatandaşın yayla evinin yakınlarına kadar gelen kahverengi tonlarındaki tüyleri ve uzun kuyruğuyla dikkat çeken sincap, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevresini dikkatle kontrol eden sincap, kendisi için bırakılan yiyecekleri alarak beslendi. Kendisi için atılan yiyeceklerle bir süre karnını doyuran sincap, daha sonra çevredeki çam ağaçlarına yönelip daldan dala ilerleyerek kısa sürede ormanlık alanda gözden kayboldu. Doğal yaşamın renkli görüntülerinden biri olan o anlar, izleyenlerin beğenisini topladı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı