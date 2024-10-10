Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Yangın Çıkan Tankere Çarpan Diğer Tanker Devrildi

Osmaniye'de Yangın Çıkan Tankere Çarpan Diğer Tanker Devrildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen kazada, yangın çıkan bir tankere çarpan başka bir tanker devrildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan başka bir tanker yola devrildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 73 SJ 904 plakalı tanker, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından kupa kısmından alev alan tankere, arkadan gelen başka bir tanker çarparak yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tankerdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Devrilen tankerden sızan akaryakıt nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel

Acil Durum Gaziantep Güvenlik osmaniye 3-sayfa İtfaiye Ulaşım Tarsus Güncel Yaşam Adana Olay Kaza

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi sessizliğini bozdu

 Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

Basın toplantısına damga vuran an! Nedenini hemen açıkladı
Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı

Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Perşembe hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Şahinbey, Oğuzeli 10-11 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Serik 10-11 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Serhat Ardahan Spor Batlamaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Arhavi 08 Maçka Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Arhavi 08 Maçka Belediye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Ekim Bornova, Torbalı, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ünye 1957 Spor Kars 36 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Ünye 1957 Spor Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erzincan Ulalar Spor Ordu Galata Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Erzincan Ulalar Spor Ordu Galata Spor maçı ne zaman, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.