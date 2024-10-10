Osmaniye'de Yangın Çıkan Tankere Çarpan Diğer Tanker Devrildi
Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen kazada, yangın çıkan bir tankere çarpan başka bir tanker devrildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan başka bir tanker yola devrildi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 73 SJ 904 plakalı tanker, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazanın ardından kupa kısmından alev alan tankere, arkadan gelen başka bir tanker çarparak yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tankerdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Devrilen tankerden sızan akaryakıt nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.