Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı, cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Antalya'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldıkları 2 şüphelinin aracında yapılan aramada 18,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Araçtaki 2 kişi ile sorguları sonucu bağlantılı oldukları belirlenen 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel