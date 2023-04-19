Üye Girişi
Haberi Paylaş
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı, cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Antalya'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları 2 şüphelinin aracında yapılan aramada 18,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçtaki 2 kişi ile sorguları sonucu bağlantılı oldukları belirlenen 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Diyarbakır Osmaniye Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title