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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 3-10 Nisan'da kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1,11 gram esrar, 202,63 gram eroin, 436,18 gram metamfetamin, 77,87 gram sentetik uyuşturucu, 56 uyuşturucu hap, 4 tabanca ve av tüfeği, 29 bin 900 lira ele geçirildi.

Ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Osmaniye Güncel Haberler

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