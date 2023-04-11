Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 3-10 Nisan'da kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1,11 gram esrar, 202,63 gram eroin, 436,18 gram metamfetamin, 77,87 gram sentetik uyuşturucu, 56 uyuşturucu hap, 4 tabanca ve av tüfeği, 29 bin 900 lira ele geçirildi.

Ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı.