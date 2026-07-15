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Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Merdan K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Merdan K. idaresindeki traktör, Alibeyli köyü yakınlarında devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Merdan K, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu
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