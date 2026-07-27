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Osmaniye'de tır-otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de tır-otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kadirli-Andırın kara yolunun Yenigün köyü mevkisinde, Volkan Küçükkılınç'ın kullandığı 80 AEC 623 plakalı otomobil ile A.D idaresindeki 80 KB 607 plakalı tır çarpıştı.

Kazada otomobildeki sürücü ve yanındaki A.T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkıştıkları yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Küçükkılınç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Küçükkılınç'ın, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.

Tır sürücüsü A.D. ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA
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