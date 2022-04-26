Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü

OSMANİYE'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulup ağır yaralanan Ümit Doğan (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OSMANİYE'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulup ağır yaralanan Ümit Doğan (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında sokakta çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit Doğan, tabancayla vurularak yaralandı. Doğan, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğan, çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ümit Doğan, Karaçay, Polis, kavga, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title