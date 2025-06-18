Osmaniye'de Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Osmaniye'de Musa Şahin Bulvarı Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nde refüjdeki demir korkuluğa sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi.

Osmaniye'de refüjdeki demir korkuluğa sıkışan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Musa Şahin Bulvarı Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nin demir korkuluğuna bir kedinin sıkıştığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, demir korkuluğu makasla keserek kedi yavrusunu kurtardı.

Kedi yavrusu hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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