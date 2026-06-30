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Osmaniye'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

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Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücü aracını terk ederken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsü öğrenilemeyen 80 ADA 907 plakalı otomobil, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda seyir halindeyken yanmaya başladı.

Alevleri gören sürücü, kenara çekerek aracını terk etti.

Görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
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