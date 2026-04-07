Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi ve Savrun Çayı taştı

Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi ve Savrun Çayı'nın taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapıldı, bazıları ise sular altında kaldı.

Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi ve Savrun Çayı taştı.

Taşkın nedeniyle bazı araçlar akıntıya kapıldı, bazıları ise sular altında kaldı.

İhbarlar üzerine bölgeye belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı açıklamada, Kadirli ilçesinde etkisini hissettiren sağanak yağış sebebiyle ilgili tüm kurumların sahada teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan can ve mal güvenliği açısından, özellikle Bülbül Deresi çevresi ile su taşkını, ani yükselme ve zemin kayması riski bulunan alanlardan uzak durmasını isteyen Serdengeçti, şunları kaydetti:

"Dere yataklarına, menfez çevrelerine ve su birikintilerinin yoğunlaştığı bölgelere yaklaşmamaları büyük önem arz etmektedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, yetkili kurumlarımızın uyarı ve yönlendirmelerine riayet edilmesi, olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne derhal bilgi verilmesi önemle rica olunur. Gelişmeler anbean takip edilmekte olup, ilgili tüm ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."