Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
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Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması nedeniyle park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi.

Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması nedeniyle park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi.

Kadirli ve Sumbas ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen Bülbül Deresi taştı.

Taşma sonucu park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.

Araçların dere yatağından çıkarılması için iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Yağışın ardından iki ilçedeki birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi, Kadirli-Sumbas kara yolu da 20. kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı.

Yollarda mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin araçlarıyla güvenli alanlara taşındı.

Kadirli ilçesine giden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin, mahalle ve yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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