Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok cadde su birikintileriyle kaplandı. Bazı araçlar mahsur kalırken, bir kısım yollar su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yağış, ev ve iş yerlerine de zarar verirken, belediye ekipleri olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Kamil Kara Bulvarı, Cengiz Topel Mahallesi, Şehit Orhan Gök Mahallesi, Tevfik Pampal, Atatürk ve Cemalpaşa caddelerinde su birikintileri oluştu, bazı araçlar mahsur kaldı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Osman Nuri Saygılı Caddesi'nin bir kısmı su baskını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yağış sırasında bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
