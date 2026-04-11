Osmaniye'de bir sokağa Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın adı verildi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sıcak asfalt çalışmalarıyla yenilenen Fakıuşağı Mahallesi 45006 Sokak'a hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın isminin verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, meclisin nisan ayı toplantısında İlber Ortaylı'nın isminin Fakıuşağı Mahallesi 45006 Sokak'a verilmesi önerisinin kabul edildiğini kaydetti.