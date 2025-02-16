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Osmaniye'de Polis Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Uyardı

Osmaniye'de Polis Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Uyardı
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaömerli Mahallesi'ndeki pazar alanını ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşen ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Ekipler, pazarı gezenlere bilgilendirici broşür dağıttı.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel
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