Osmaniye'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Fatih Dandıl (19) idaresindeki 80 AEM 699 plakalı otomobil, Değirmendere köyü yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki kayalık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Mustafa K. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dandıl'ın cenazesi, incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
