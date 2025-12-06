Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında şehirler arası yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel