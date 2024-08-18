Osmaniye'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bağdaş Yaylası Demircibucağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.