Osmaniye'de öğrenciler şehitliği ziyaret etti

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ortaokul öğrencileri şehitliğe ziyaret gerçekleştirdi.

Cevdetpaşa Ortaokulu öğrencilerinin, okul müdürü Şamil Çetinkale ve öğretmenleri Ahmet Çiçek eşliğinde yaptığı ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kabirlerin üzerini temizleyen öğrenciler, mezarlara karanfil bıraktı.

Okul Müdürü Çetinkale, çocuklara vatan sevgisi bilincini kazandırmak için şehitlik ziyareti düzenlediklerini, amaçlarının vatana ve millete faydalı nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA