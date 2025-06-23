Osmaniye'de Müstakil Evde Yangın Çıktı
Osmaniye'nin Haraz Mahallesi'nde Ömer Vural'a ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haraz Mahallesi Haslar Sokak'ta Ömer Vural'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel