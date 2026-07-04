Osmaniye'de çekici üzerinde taşınan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de polis ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurdukları çekici üzerindeki otomobilin LPG tankında 8 kilo 800 gram esrar buldu. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Osmaniye'de çekici üzerindeki otomobilin LPG tankında 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, üzerinde otomobil bulunan bir çekiciyi durumundan şüphelenerek durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, bagajdaki LPG tankına gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner