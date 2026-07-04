Haberler

Osmaniye'de çekici üzerinde taşınan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de polis ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurdukları çekici üzerindeki otomobilin LPG tankında 8 kilo 800 gram esrar buldu. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de çekici üzerindeki otomobilin LPG tankında 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, üzerinde otomobil bulunan bir çekiciyi durumundan şüphelenerek durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bagajdaki LPG tankına gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası

Mezuniyet törenine damga vuran Boğaziçili öğrenciye ağır ceza
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var

Ülke intikam sloganlarıyla inlerken Trump'tan sürpriz mesaj
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
İstanbul'a beklenen yağış başladı! Sokaklar ve caddeler dakikalar içinde göle döndü

Ve beklenen oldu! İstanbul dakikalar içinde bu hale geldi
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor