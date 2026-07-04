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Osmaniye'de LPG tankına gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Osmaniye'de LPG tankına gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
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Osmaniye'de polisin durdurduğu çekicinin üzerindeki otomobilin LPG yakıt tankına gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu çekicinin üzerindeki otomobilde yapılan aramada, LPG yakıt tankına gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında denetim gerçekleştirdi. Otoyol üzerindeki denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir çekici üzerinde taşınan otomobilde hassas burunlu narkotik köpekle yapılan aramada, aracın LPG yakıt tankına özel düzenekle gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan O.B. ve R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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