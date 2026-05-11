Osmaniye'de derede kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Osmaniye'de keşif sırasında Karaçay Deresi'ne düşen Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı. Ekipler, çocuğun cansız bedenini sudan çıkararak hastane morguna kaldırdı.
Ailesiyle dün çıktığı gezi sırasında dereye düşen Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuğa ulaşılması için yürütülen çalışmalarda, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Osmaniye İtfaiyesi ve AFAD ekipleri görev aldı.
Sudan çıkarılan ceset, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner