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Osmaniye'de Jandarma Komutanlığına Tahsis Edilen 17 Araç Hizmete Girdi

Osmaniye'de Jandarma Komutanlığına Tahsis Edilen 17 Araç Hizmete Girdi
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Osmaniye'de düzenlenen törenle İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 17 araç hizmete başladı. Vali Erdinç Yılmaz, araçların hayırsever iş insanları ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlandığını belirtti.

Osmaniye'de İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 17 araç düzenlenen törenle hizmete başladı.

Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende, araçların 4'ünün hayırsever iş insanlarının bağışlarıyla, 13'ünün ise Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tahsis edildiğini belirtti.

Yeni hizmete alınan araçların jandarma teşkilatını daha da güçlendireceğini anlatan Yılmaz, araçların alımında katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Tören, okunan duanın ardından araçların görev yerlerine uğurlanmasıyla sona erdi.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Hakan Kocabaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
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