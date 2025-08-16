Osmaniye'de İş Yerine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrol kaybı yaşayan otomobil bir iş yerinin camına çarptı. Sürücü Abdullah Kılıç yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Abdullah Kılıç (48) idaresindeki 42 L 4026 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda bir iş yerinin camına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
