Osmaniye'de İş Yerine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrol kaybı yaşayan otomobil bir iş yerinin camına çarptı. Sürücü Abdullah Kılıç yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iş yerinin camına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Abdullah Kılıç (48) idaresindeki 42 L 4026 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda bir iş yerinin camına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
