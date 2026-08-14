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Düziçi'nde trafik kazası: 5 yaralı

Düziçi'nde trafik kazası: 5 yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi Fen Lisesi Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 DY 389 ve 80 AIS 382 plakalı araçların çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi Fen Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 80 DY 389 plakalı otomobil ile 80 AIS 382 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerde yaralann 5 kişi, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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