Osmaniye'de ev yangını

OSMANİYE'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi 10044 Sokak'ta bulunan iki katlı binanın ikinci katındaki dairede dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören içerideki kişiler, yangının başlamasıyla birlikte dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir itfaiye eri, yangın tüpüyle eve girerek yaptığı kontrolde içeride kimsenin bulunmadığını belirledi. Yangın sonucu evdeki tüm eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.