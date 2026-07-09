Haberler

Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de 5 Temmuz'da bir düğün salonunda çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölmesi, 8 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı düğün salonundaki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı olayla ilgili yürütülen çalışmalarda suç aletleri ile yakalanan H.M, L.C.D, M.H.G, B.D. ve Y.T. isimli 5 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 6 Temmuz'da Raufbey Mahallesi'nde bulunan bir eczanede yaşanan "silahla tehdit" olayıyla ilgili şüpheli A.T.C'nin suç aletiyle birlikte yakalandığı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.

Olay

Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki düğün salonunda 5 Temmuz'da iki grup arasında çıkan kavgada, tüfekle ateş açılması sonucu Hüseyin G. hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Polis, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deneme antrenmanlarına çıkıyordu! Tam not alan Emre Mor yeni kulübüne imzayı atıyor

Performansıyla tam not alan Emre Mor yeni kulübüne imzayı atıyor
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı

Umursamazlığa bak! Dünya Ankara'dayken, belediye başkanı tatile çıktı
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi
Beşiktaş, Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Salih Özcan imzayı attı! İşte sözleşmenin tüm detayları

Emin Bayram Süper Lig'e geri döndü

Emin Bayram Süper Lig'e geri döndü!
Ligden çekildiğini açıklayan 103 yıllık Altınordu'da ortalık karıştı

Ligden çekildiğini açıklayan 103 yıllık kulüpte ortalık karıştı
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur