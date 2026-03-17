Haberler

Osmaniye'de çaya devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü Mustafa Canik, ihbar sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Canik'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Mustafa Canik'in kullandığı geri dönüşüm malzemesi yüklü plakası öğrenilemeyen tır, Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nun Mamure mevkisinde Hamus Çayı'na devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Canik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Canik'in cenazesi, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu

Son dönemin çok tartışılan iddiasına Bakan Şimşek son noktayı koydu
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
Bayram öncesi borsada kritik gün bugün! Paranızı 5 gün alamayabilirsiniz

Geç kalan yandı! Bugünden sonra paranızı hemen çekemeyeceksiniz
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek

Bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...

At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...