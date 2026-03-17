Osmaniye'de çaya devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü Mustafa Canik, ihbar sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Canik'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Mustafa Canik'in kullandığı geri dönüşüm malzemesi yüklü plakası öğrenilemeyen tır, Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nun Mamure mevkisinde Hamus Çayı'na devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Canik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Canik'in cenazesi, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman