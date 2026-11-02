Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Osmaniye'de devrilen motosikletin sürücüsü Astsubay Ali Candan hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de devrilen motosikletin sürücüsü Astsubay Ali Candan hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de gece saatlerinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Astsubay Ali Candan hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'de refüje çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Astsubay Ali Candan (25) hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Candan'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü Candan ile arkasındaki kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burdurlu olan ve Osmaniye'de astsubay olarak görev yaptığı belirtilen Ali Candan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
İBB Meclisi'nde dengeler değişecek mi? DEM Parti'den açıklama var

İBB el değiştirecek mi? DEM Parti'den açıklama var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metin Hara'dan Adriana Lima ile ilgili iddialara yanıt: Bu sözler bana ait değil

Metin Hara'dan ilgili iddialara tepki: Bu sözler bana ait değil
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti

Fon soruşturmasında milyarlar geri döndü! Rakam inanılmaz
Bangladeş'te işçiler ayaklandı! Yüzde 140 zam talebi ülkeyi karıştırdı

İşçilerin zam talebi ülkeyi kaosa sürükledi
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti

Stadın önüne gidip isyan etti: Affetmezler abi
İsrailli yerleşimciler Filistinli çobanın 70 keçisini çaldı! O anlar kamerada

İsrailliler yine yaptı yapacağını! Gece karanlığında pes dedirten adım
AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi

AVM'de şoke eden görüntü! Kadın tokat attı, karşılığı sert oldu