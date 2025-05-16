Osmaniye'de Dere Yatağı Taştı, Can Kaybı Yok

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye ilinin Kadirli ilçesinde dere yatağının taştığını belirterek, "Şükürler olsun herhangi bir can kaybı ya da yaralımız bulunmamaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osmaniye ilinin Kadirli ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle dere yatağının taştığını açıkladı. Yerlikaya, bazı evlerin zemin katlarını su bastığı belirtilirken 8 aracın suya kapılarak dere yatağına sürüklendiğini kaydetti. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Olay bölgesinde; AFAD, İtfaiye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve diğer kurumlardan olmak üzere toplamda 310 personel ve 72 araç ile çalışmalar devam etmektedir. Dere yatağına sürüklenen araçların hepsi bulunmuştur. Zarar ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu su baskınlarıyla ilgili 90 ihbar alınmıştır. Şükürler olsun herhangi bir can kaybı ya da yaralımız bulunmamaktadır.

AFAD Başkanımız ilgili daire başkanlarımızla birlikte olay yerinde gelişmeleri takip etmektedir. Su baskınından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."