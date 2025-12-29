Haberler

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 9 tutuklama

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 9 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de gerçekleştirilen terör operasyonunda, DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerde bulunan 9 kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, selefi/tekfirci görüşleri benimseyip, alternatif cuma namazları ile sohbet ve toplantılar düzenledikleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerde bulunan 9 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından şüphelilerin yakalanması için 26 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: Olumlu görüşmelerimiz...
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
NBA'de 2026 All-Star'ın taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı! İşte Alperen Şengün'ün sıralamadaki yeri

2026 All-Star oylamasının ilk sonuçları açıklandı
Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası

İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası