Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 6 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eş zamanlı baskınlarla zanlıları yakaladı.
Şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner