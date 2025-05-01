Osmaniye'de Çocukların Tehlikeli Oyun Anları Görüntülendi

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çocukların canlarını hiçe sayıp hareket halindeki yük vagonuna tutunup oyun oynadığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Toprakkale Tren Garı'nda meydana geldi. Üç çocuk, yük treninin geçtiği sırada raylara yaklaşarak vagona tutundu. Çocuklardan biri vagona çıktı, ikisi de koşarak trene asıldı. Çevredeki bir vatandaşın uyarısı üzerine çocuklar trenden inerek bölgeden uzaklaştı. Çocukların tehlikeli oyunu, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,