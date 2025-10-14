Haberler

Osmaniye'de Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Kırıklı köyü yakınlarında çıkan örtü yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleriyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve yangında yaklaşık 1,5 dekarlık alan zarar gördü.

Osmaniye'de çıkan örtü yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Kırıklı köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu örtü yangını söndürüldü.

Yaklaşık 1,5 dekarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
