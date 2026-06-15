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Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde cezaevi önünde bekleyen 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Olayda kullanılan çalıntı araç ve silahlar ele geçirildi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde cezaevi önünde bekleyen 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Osmaniye 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önündeki otoparkta 11 Haziran'da düzenlenen saldırı sonrası gasbettikleri otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan 3 zanlının ardından olaya karıştıkları öne sürülen 16 şüpheli daha jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u serbest bırakıldı, 9'u adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan çalıntı araçtaki 3 zanlının, polis ekiplerince yakalanma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Olay

Cezaevi önündeki otoparkta bekleyen gruba, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, olayda 2 kişi yaralanmıştı.

Kaçmaya çalıştıkları araçla kaza yapan zanlılar, yoldan geçen sürücünün otomobilini gasbetmiş, polis ekiplerince durdurulan çalıntı araçtaki 3 kişi gözaltına alınmıştı. Araçtaki incelemede 3 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 av tüfeği, olay yerinde de tabanca ve av tüfeği ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
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