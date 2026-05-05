Osmaniye'de aspiratör borusuna sıkışan 3 kırlangıç kurtarıldı
Osmaniye'de bir evin aspiratör borusuna sıkışan 3 kırlangıç, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Rızaiye Mahallesi 10079 Sokak'taki apartman dairesinde yaşayan aile, aspiratör borusundan kuş sesi geldiğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, 3 kırlangıcın boruda mahsur kaldığını belirledi.
Ekibin boruyu kesmesiyle kurtarılan kuşlar, doğaya salındı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner