Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2-30 Haziran tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamalarında 22 şüpheli gözaltına alındı, 19'u tutuklandı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, çalıntı bisiklet ve uyuşturucu ele geçirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-30 Haziran'da farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı.
Uygulamalarda, ruhsatsız tüfek ve 2 tabanca ile kesici alet, 11 tüfek fişeği, 1 çalıntı bisiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, firari 22 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı.
Kaynak: AA / Menderes Özat