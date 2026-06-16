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Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 8-15 Haziran tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-15 Haziran'da farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı.

Ruhsatsız 3 tüfek ve 6 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilen çalışmalarda, firari 19 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat
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