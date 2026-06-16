Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-15 Haziran'da farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı.

Ruhsatsız 3 tüfek ve 6 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilen çalışmalarda, firari 19 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.