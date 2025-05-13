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Osmaniye'de Annesini Darbedip Öldüren Zanlı Gözaltında

Osmaniye'de Annesini Darbedip Öldüren Zanlı Gözaltında
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Osmaniye'de, tartıştığı annesi Nura Zemzem'i darbedip boğarak öldürdüğü iddia edilen 21 yaşındaki Ali M. gözaltına alındı. Olay, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, Zemzem'in darp edildikten sonra boğularak öldüğünü tespit etti.

Osmaniye'de tartıştığı annesini darbedip boğarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak'taki evlerinde Suriye uyruklu Ali M. (21) ile annesi Nura Zemzem'in (40) tartıştığını duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Zemzem'in darbedildikten sonra boğularak öldürdüğünü belirledi.

Bunun üzerine Ali M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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