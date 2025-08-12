Osmaniye'de Anız Yangını, Ekipler Müdahale Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve ormana sıçramaması için çalışmalara devam ediyor.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde çıkan anız yangınında alevler makilik alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Sumbas ilçesi Evciler Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki zeytinliğe ve makilik alana sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, yangının yakınlardaki yerleşim yerlerine ve ormana sıçramaması için müdahale başlattı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü

Polis memuru beylik silahıyla sokak köpeğini öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.