Bilecik'te tefecilik operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen M.E'ye ait 2 adreste arama yaptı.

Yapılan aramada, borçlulara ait alacak kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen defter ve not kağıtları, çek ve senet ile 101 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.