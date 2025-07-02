Osmancık'ta Binanın Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmancık'ta Binanın Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyünde bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda hasar meydana geldi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İlçeye bağlı Başpınar köyünde İsmail Bilgiç'e ait iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekili araziye sıçramadan Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
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