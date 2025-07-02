Osmancık'ta Binanın Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Osmancık ilçesinde binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İlçeye bağlı Başpınar köyünde İsmail Bilgiç'e ait iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekili araziye sıçramadan Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada hasar meydana geldi.