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Osmancık'ta anaokulu öğrencileri itfaiye araçlarını inceleyip mesleği deneyimledi

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Osmancık'ta anaokulu öğrencileri itfaiye araçlarını inceleyip mesleği deneyimledi
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Çorum'un Osmancık ilçesinde Osmangazi Anaokulu ve Gelincik Anaokulu öğrencileri, Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette itfaiye araçları ve ekipmanlar tanıtılırken öğrenciler araçlara binerek mesleği deneyimleme fırsatı buldu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Osmangazi Anaokulu ve Gelincik Anaokulu öğrencileri, Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette itfaiye personelince öğrencilere itfaiye araçları ve kullanılan ekipmanlar tanıtıldı. Öğrenciler, itfaiye araçlarına binerek araçları yakından inceleme ve itfaiyecilik mesleğini deneyimleme fırsatı buldu.

Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Yüktaşır, çocukların itfaiyecilik mesleğini yakından tanımasının önem taşıdığını belirterek, bu tür ziyaretlerin meslek bilinci ve yangın güvenliği konusunda farkındalık oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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