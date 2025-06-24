Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi İkinci Etap Kura Töreni Gerçekleştirildi

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi İkinci Etap Kura Töreni Gerçekleştirildi
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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci etabında gerçekleştirilen kura töreninde konuştu. Projenin inşası devam ederken, 618 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edilmesi için kura çekimi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ödüllü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabında, 618 bağımsız bölüm için gerçekleştirilen kura törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreni'ne katılan Büyükkılıç, hak sahipleriyle yakından ilgilenerek, sohbet etti.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, törenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Projenin ilk etabında 572 hak sahibinin evlerine oturduğunu, yoğun talep üzerine ikinci etabın yapıldığını anlatan Büyükkılıç, yapımı devam eden projenin yüzde 90'larda olduğunu ifade etti.

Deprem yönetmeliklerine uygun, yatay mimari yapıları hayata geçirmeye gayret ettiklerini kaydeden Büyükkılıç, "Çözüm, sizlerle iş birliği halinde olur. Yerinde dönüşüm mantığı içerisinde bu çalışmaları yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, sosyal tesisleri ve ticaret alanlarıyla güzel bir semt ortaya çıktığını belirterek, vatandaşlara huzurla oturmaları temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ise proje ve sürece ilişkin bilgilendirmede bulunarak, konutların eylül ayında, okullar açılmadan önce teslim edilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtım videosunun izletilmesinin ardından noter eşliğinde 90, 120 ve 140 metrekare konutların hak sahipleri için kura töreni gerçekleştirildi.

Kura çekimiyle 618 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilirken, projede birinci ve ikinci etap olmak üzere toplamda 1100 bağımsız bölüm için uzlaşma sağlanmış oldu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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